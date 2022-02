Le Centre d'excellence pour l’égalité des sexes ouvrira ses portes en Corée du Sud

Photo : KBS News

ONU Femmes ouvrira le Centre d'excellence pour l’égalité des sexes en Corée du Sud dans le courant du premier semestre de cette année. Une première en Asie. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de l’Egalité des sexes et de la Famille.Il s'agira du premier établissement des Nations unies au pays du Matin clair au sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes. Ses missions consisteront à mener des études et à effectuer des formations dans le but de renforcer le pouvoir économique de la gente féminine, de lutter contre les violences faites aux femmes et de prendre des initiatives humanitaires, entre autres.Cet établissement fournira également des données qui serviront de base pour différentes politiques de l’égalité des sexes et collaborera avec d’autres organismes en vue de promouvoir cette cause.La Corée du Sud espère ainsi jouer un rôle important à l’échelle internationale en la matière à travers ses échanges avec des pays de l'Asie et du Pacifique, tout en affirmant sa volonté de contribuer à l’égalité des sexes dans le monde.Pour rappel, le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille a lancé en 2019 ses discussions avec ONU Femmes afin d’accueillir ce centre dans le pays. Sa ministre Chung Young-ai a fait part de son espoir de voir cette structure améliorer les politiques de l’égalité entre les deux sexes dans la région Asie-Pacifique et renforcer la coopération internationale à ce sujet.