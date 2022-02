COVID-19 : vote au Parlement d'une rallonge budgétaire de 16 900 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Après maintes et de longues tractations, la majorité et l’opposition ont fini par s’entendre hier soir. L’amendement du projet du premier additif au budget de l’année a été adopté. Une rallonge de 16 900 milliards de wons pour financer les aides directes aux très petites entreprises mises à mal par les restrictions sanitaires liées au COVID-19. Ce montant représente une augmentation nette de 2 900 milliards de wons par rapport au projet gouvernemental.Un total de 3,32 millions de personnes en bénéficieront, 120 000 de plus qu’initialement prévu. Parmi elles, les petits commerçants de proximité, les micro-entrepreneurs, y compris ceux dont les chiffres d’affaires annuels se situent entre un et trois milliards de wons. Cette fois, ils toucheront chacun trois millions de wons.Les freelance, travailleurs indépendants, ne sont pas oubliés eux non plus. Le texte voté prévoit un déblocage de 400 milliards de wons, et porte également à 1,5 million de wons le soutien financier à chaque chauffeur de taxi et de bus, contre les 1 million initialement envisagés.Une enveloppe de 1 300 milliards de wons est aussi réservée à la lutte contre l’épidémie de COVID-19, dont les dépenses pour la distribution gratuite des kits d’autotests.Avant le vote de la révision, le Minjoo, au pouvoir, et le PPP, la principale force de l’opposition avaient été divisés en particulier sur le taux de compensation des petits commerces et le montant plancher des indemnités.