Rencontre entre le chef de la diplomatie sud-coréenne et son homologue indien hier à Paris

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong, en visite à Paris pour participer aujourd’hui au Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique 2022, s’est entretenu hier avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar. Leurs discussions ont porté sur différents sujets allant de la relation bilatérale jusqu’au renforcement des échanges humains en passant par la collaboration sur la scène internationale.Les deux chefs de la diplomatie se sont félicités du développement du partenariat stratégique spécial entre Séoul et New Dehli. Ils se sont engagés à déployer leurs efforts afin d’encourager les échanges humains qui ont reculé sur fond de propagation du COVID-19, et d’élargir les domaines de coopération à travers un dialogue bilatéral de haut niveau.Petit rappel : la récente polémique déclenchée par un message posté par Hyundai Pakistan sur ses réseaux sociaux à l’occasion de la Journée de solidarité avec le Cachemire avait provoqué un tollé des Indiens. La diplomatie sud-coréenne avait alors souligné que cette affaire ne devait pas affecter le maintien de meilleurs liens d'amitié entre les deux pays.