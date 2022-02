COVID-19 : les petits commerçants manifestent et réclament de l'aide

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’assouplir certaines mesures de restriction anti-COVID-19. Ainsi, les bars et les restaurants ferment dorénavant à 22h depuis samedi dernier contre 21h. Cette décision n’a pourtant pas réussi à calmer la colère des commerçants.Plusieurs professionnels de la restauration et des cafés sont à nouveau descendus dans les rues, bougie en main. Ils ont réclamé la levée de toute restriction liée aux horaires d’ouverture et l'élargissement des indemnités causées par la crise sanitaire. Certains sont même allés encore plus loin, estimant que les autorités devaient couvrir l’ensemble des pertes de leurs chiffres d’affaires victimes du couvre-feu.Les petits commerçants ont qualifié les mesures d’aide annoncées hier par le gouvernement de « populistes » prises à la va-vite à l’approche de la présidentielle du 9 mars. Certains d'entre eux vont prolonger la manifestation en laissant leurs établissements allumés, même après 22h.