Basketball : la Corée du Sud se hisse au 13e rang du classement mondial féminin de la FIBA

Photo : YONHAP News

Qualifiée pour la Coupe du monde féminine pour la 16e fois consécutive, la Corée du Sud monte d’un cran et s’empare de la 13e place du classement mondial féminin publié aujourd’hui par la Fédération Internationale de Basketball (FIBA).Avec un bilan de deux défaites et d’une victoire lors du récent tournoi de qualification à Belgrade en Serbie, les guerrières de Taeguk ont validé leur ticket pour la Coupe du monde féminine FIBA 2022. Celle-ci sera organisée en septembre à Sydney en Australie.Les quatre premières places du classement mondial sont toujours occupées dans l'ordre par les Etats-Unis, l'Espagne, l'Australie et le Canada. La Belgique est passée devant la France pour se hisser à la 5e position, grâce à ses victoires contre Porto Rico et la Russie. La Chine et le Japon sont classés respectivement au 7e et au 8e rang.A noter que la star sud-coréenne Park Ji-su, la pivot de Cheongju KB Stars figure dans le top 20 des meilleures joueuses de basketball publié par la FIBA.