Crise en Ukraine : 64 ressortissants sud-coréens sont toujours sur place

Photo : YONHAP News

La tension est à son paroxysme entre Moscou et Kiev. Séoul continue de recommander à ses ressortissants présents en Ukraine de quitter le pays.Cela dit, 64 sud-Coréens n’ont toujours pas plié bagage, sans compter le personnel de l’ambassade et dix citoyens résidant en Crimée, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères. Selon ce dernier, si certains d’entre eux comptent bientôt partir, une trentaine ne cède pas à la panique.L’ambassade sud-coréenne basée dans la capitale de ce pays d’Europe de l’Est poursuit les échanges avec ses expatriés et se tient prête à les aider à évacuer en cas de scénario catastrophe.La Russie semble faire un pas de plus vers la guerre, son président Vladimir Poutine ayant reconnu, hier, les deux républiques autoproclamées du Donbass, région orientale de l'Ukraine.