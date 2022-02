La KFTC valide sous réserve la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

L’Autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC) vient d'approuver sous réserve la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines. Elle estime que leur union est susceptible de limiter la concurrence concernant 40 vols, dont 26 internationaux.Parmi eux, 34 itinéraires présentent de hauts risques de distorsions du marché. Par conséquent, la KFTC a demandé aux deux premières compagnies aériennes locales de céder partiellement leurs droits d’utilisation des infrastructures aéroportuaires, en faveur d’un concurrent dans les dix années à venir. Concernant les six autres vols, le régulateur sud-coréen de la concurrence les a obligées à rendre une partie de leurs droits de trafic.De plus, les deux géants du secteur ne pourront ni appliquer une revalorisation des frais de transport plus importante que l’inflation, ni baisser le nombre de sièges ou la qualité du service durant les dix prochaines années.La KFTC a ainsi donné son feu vert au plan d'acquisition de 63,88 % des actions d’Asiana Airlines par Korean Air, proposé en janvier 2021. Actuellement, ce projet est validé dans neuf pays dont la Corée du Sud parmi les 15 nations évaluatrices. Cette approbation va accélérer l'examen du dossier par les Etats-Unis, l’Union européenne et la Chine, entre autres.