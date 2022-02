Crise en Ukraine : Moon Jae-in convoque le NSC et la conférence sur la sécurité économique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen est lui aussi en état d’alerte après la décision de Moscou de reconnaître l’indépendance des régions séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine.Aujourd’hui, le président Moon Jae-in a convoqué simultanément le Conseil de sécurité nationale (NSC) et la conférence stratégique consacrée à la sécurité économique, mise sur pied en octobre. C’est la première fois que ces deux organisations sont réunies conjointement.Les discussions des membres du NSC auraient été dominées par les mesures à prendre afin d’assurer la sécurité des entreprises et des ressortissants sud-coréens sur place. A ce stade, 64 citoyens se trouvent toujours dans le pays d’Europe de l’Est. Près de 30 d’entre eux ne veulent toujours pas partir.Et lors de la conférence sur la sécurité économique, les participants auraient planché sur les moyens de minimiser l’incertitude qui plane sur l’économie nationale, en particulier sur les marchés financier et des changes ainsi que sur l’approvisionnement des matières premières. Le chef de l’Etat avait également présidé en personne le 14 février la réunion et avait demandé de se préparer à la crise ukrainienne.Les professionnels des industries, eux, redoutent la flambée des cours de l’énergie, notamment du pétrole, et des céréales.