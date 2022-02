Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a elle aussi tenu aujourd’hui une réunion afin de faire le point sur les éventuelles répercussions de la crise ukrainienne sur l’économie nationale.Son gouverneur a alors mis en garde sur la possible volatilité des marchés financiers et l'éventuel impact sur la croissance et les prix. Du coup, Lee Ju-yeol a demandé de scruter de très près, 24 heures sur 24, l’évolution de la situation et ses conséquences sur l’économie locale et celle des pays étrangers.Pour rappel, Vladimir Poutine a ordonné à l’armée russe de « maintenir la paix » dans les territoires séparatistes d'Ukraine dont il a reconnu l'indépendance hier.