COVID-19 : le bilan quotidien reste sous la barre des 100 000 pour le 2e jour de suite

Photo : YONHAP News

99 573 nouveaux cas positifs ont été identifiés en l’espace de 24 heures. Si les contaminations quotidiennes restent sous la barre des 100 000 pour le deuxième jour consécutif, sous l’effet de la baisse des dépistages chaque week-end, elles sont supérieures de plus de 40 000 sur une semaine.Séoul et sa couronne sont toujours le plus important foyer de l’épidémie. 59,4 % des infections supplémentaires y sont dénombrées, soit 2,6 points de plus qu’hier.Quant au nombre de patients admis en soins intensifs, il est identique à celui d’hier, avec 480 individus. 58 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures et le taux de létalité a observé peu de changement, à 0,35 %.La Corée du Sud comptabilise ainsi un total cumulé de 2,15 millions de cas de COVID-19 et de 7 508 morts depuis l’apparition de la pandémie.Un peu plus de 490 000 malades se soignent à leur domicile, soit une hausse de plus de 20 000 individus sur une journée.Côté vaccination : 86,3 % des habitants ont reçu deux doses de sérum et 59,7 % ont accompli le schéma vaccinal. A noter que l’administration du vaccin Novavax a commencé la semaine dernière, principalement pour les derniers récalcitrants.Par ailleurs, les autorités sanitaires s’apprêtent à transformer désormais leur gestion de crise en celle de maladies endémiques, la faible mortalité due à l’Omicron s’est confirmée.