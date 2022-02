Les candidats en lice à la Cheongwadae poursuivent leur opération-séduction

Photo : YONHAP News

Au lendemain de leur nouveau débat télévisé, les quatre principaux candidats à la présidentielle sont retournés sur le terrain.Aujourd’hui, Lee Jae-myung a fait campagne dans plusieurs villes de la province de Gyeonggi, qu’il avait dirigé avant de débuter la course à la Maison bleue. Le postulant du Minjoo, au pouvoir, y a vanté son bilan à la tête de ce département qui entoure Séoul et s’est présenté comme le meilleur garant de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus.Son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoo Suk-yeol est allé à la rencontre des électeurs des provinces du sud-ouest du territoire. L’occasion pour le prétendant de la principale formation de l’opposition de présenter ses programmes régionaux et de dénoncer les échecs du gouvernement sortant, réclamant ainsi l’alternance politique à la tête de l’Etat.Sim Sang-jung du Parti de la justice a effectué un tour de la province de Chuncheong du Sud. Elle y a conclu un pacte de coopération avec les salariés en CDD.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, cherchent aujourd’hui et demain à séduire l’électorat de Busan et de ses villes proches dans le sud-est du pays.