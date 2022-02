Début du vote des ressortissants sud-coréens pour élire leur président

Photo : YONHAP News

La présidentielle se joue aussi hors des frontières. Quelque 226 000 expatriés sud-coréens, inscrits sur les listes électorales, sont appelés aux urnes dès demain pour une durée de six jours.Selon la Commission électorale nationale (NEC), 219 bureaux de vote seront installés majoritairement dans les ambassades de 115 pays et resteront ouverts entre 8h et 17h.Le coup d’envoi sera donné à Auckland, décalage horaire oblige. Les ressortissants établis dans cette plus grande ville de Nouvelle-Zélande seront les premiers à accomplir leur devoir civique. Ils doivent bien sûr prouver leur identité en présentant par exemple leur carte nationale d’identité ou leur passeport.Parmi les citoyens inscrits dans leur pays de résidence, certains sont rentrés sur leur terre natale avant le début du vote à l’étranger. Ils peuvent néanmoins eux aussi se rendre aux urnes en Corée du Sud le 9 mars, le jour du scrutin, après avoir déclaré leur retour à la NEC.Par ailleurs, l’ambassade de Corée du Sud en Ukraine a suspendu les procédures nécessaires, en raison de l’escalade des tensions dans le pays européen.