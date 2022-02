Crise en Ukraine : Moon Jae-in plaide pour le respect de la souveraineté du pays européen

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen est lui aussi en état d’alerte après la décision de Moscou de reconnaître l’indépendance des régions séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine.Aujourd’hui, le président Moon Jae-in a convoqué simultanément le Conseil de sécurité nationale (NSC) et la conférence stratégique consacrée à la sécurité économique, mise sur pied en octobre. C’est la première fois que ces deux organisations sont réunies conjointement.Le chef de l’Etat s’est déclaré pour la première fois pour la défense de la souveraineté et du territoire de l’Ukraine. Et d’ajouter qu’une solution pacifique à la crise via le dialogue est nécessaire et que son pays rejoindra lui aussi les efforts allant dans ce sens en tant que membre de la communauté internationale. Dans le même temps, le dirigeant a souligné la nécessité de déployer tous les moyens possibles pour protéger les citoyens sud-coréens sur place et également pour les évacuer.A ce stade, 64 ressortissants se trouvent toujours dans ce pays d’Europe de l’Est. Près de 30 d’entre eux ne veulent toujours pas partir. Les discussions du jour ont largement été consacrées aux mesures pour assurer leur sécurité.Le locataire de la Maison bleue a également ordonné d’étudier minutieusement l’impact de la crise sur l’économie nationale et de préparer les dispositions préventives face à cette éventualité.Les professionnels des industries, eux, redoutent la flambée des cours de l’énergie, notamment du pétrole, et des céréales.