Mine de Sado : Chung Eui-yong manifeste l’inquiétude de Séoul à l’Unesco

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé hier à l’Unesco la préoccupation de son gouvernement concernant la tentative du Japon de faire inscrire la mine de Sado au patrimoine mondial de l'organisation. Une inquiétude partagée lors de sa rencontre avec la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay, au siège social basé à Paris, en marge du Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique.Chung Eui-yong en a profité pour appeler à une attention particulière sur le respect des promesses de Tokyo faites en 2015 lors de l’enregistrement de ses sites industriels de l'ère Meiji à la liste. Ce dernier s’est engagé à installer des structures rendant hommage aux victimes qui y étaient forcés de travailler, y compris les Coréens, mais ne l’a toujours pas accompli.A son tour, Azoulay a répondu que l’organisme était conscient de l’inquiétude de Séoul et qu’il ferait des efforts pour que l’Archipel tienne sa parole.Pour rappel, au début du mois, le Japon a recommandé sa mine de Sado, lieu de l’exploitation de plus de 2 000 Coréens pour l’inscription au patrimoine de l’Unesco. Il a d’ailleurs exclu la période controversée, à savoir la guerre du Pacifique de 1941 à 1945, dans sa lettre de candidature.Le Centre du patrimoine mondial prévoit de transmettre d’ici 1er mars le dossier de Tokyo au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). Celui-ci chargé de l’examen de cette candidature donnera sa décision en mai ou en juin 2023.