La majorité des sud-Coréens soutiennent le développement de leurs propres armes nucléaires

Photo : YONHAP News

Sept sud-Coréens sur dix soutiennent la possession de leurs propres armes nucléaires selon un sondage réalisé par un institut américain.Le Conseil des affaires internationales de Chicago (CCGA) vient de publier les résultats d’une enquête menée auprès de 1 500 sud-Coréens âgés de 18 ans et plus, du 1er au 4 décembre 2021.Au sujet du déploiement de bombes atomiques américaines dans leur pays, 56 % des interrogés sont pour, tandis que 40 % ont un avis défavorable.Lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient convaincus que les États-Unis défendraient leur allié sud-coréen en cas de conflit intercoréen, 61 % ont répondu positivement alors que 36 % ont émis des doutes.Concernant le renoncement de la Corée du Nord à ses armes nucléaires, le résultat est sans appel. 82 % pensent que Pyongyang n'abandonnera jamais ses ambitions nucléaires, contre 12 % optant pour cette éventualité.A la question de savoir quel pays représente la plus grande menace pour la sécurité de la Corée du Sud, la Corée du Nord vient en tête avec 46 %. Viennent ensuite la Chine (33 %), le Japon (10 %) et les États-Unis (9 %). En revanche, dans l’optique d’un bond de dix ans, un peu plus de la moitié des répondants prévoient que la Chine constituera la menace la plus redoutable, devant son allié nord-coréen.A travers ses études ces dix dernières années, le groupe de réflexion américain confirme que les sud-Coréens préfèrent leur arsenal nucléaire indépendant au parapluie nucléaire américain.