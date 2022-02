Le moral des entrepreneurs en baisse en février

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation galopante du variant Omicron, et en raison du problème d’approvisionnement en matières premières ainsi que de la flambée des prix de revient, le moral des entrepreneurs s’est dégradé dans l’ensemble des industries.En effet, l’indice de confiance chez les industriels (BSI) publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK) n’était que de 85 ce mois-ci, soit un recul d’un point en glissement mensuel.Cependant, le secteur manufacturier a enregistré une progression d’un point, grâce à l’augmentation de la demande en semi-conducteurs.En revanche, les autres activités ont décliné à cause des nouvelles restrictions de distanciation sociale face au rebond de la pandémie de COVID-19. Le transport et l'entreposage ont dégringolé de 16 points et les ventes en gros et au détail de sept points.Cependant, l’indice concernant la perspective pour mars a augmenté de trois points. Quant à celui qui réfère au moral des acteurs économiques (ESI), intégrant l'indice de confiance des consommateurs (CSI) au BSI, il a augmenté de 0,1 point à 105,7 dorénavant.Pour rappel, un chiffre inférieur à 100 signifie que la majorité des entreprises ont une opinion négative sur la conjoncture économique.