COVID-19 : le gouvernement verse les nouvelles subventions aux petits commerçants en difficulté

3,32 millions de commerçants durement touchés financièrement par la pandémie de COVID-19 commenceront à percevoir dès aujourd’hui une nouvelle enveloppe de 3 millions de wons, soit environ 2 220 euros.C’est ce qu’a annoncé le ministère des PME et des Start-ups suite à l’adoption, avant-hier, du premier projet de l’additif budgétaire à l'Assemblée nationale.Les bénéficiaires sont les entreprises qui ont démarré leur business avant le 15 décembre dernier et qui sont en activité au 17 janvier de cette année avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à trois milliards de wons, soit un peu plus de 2,2 millions d'euros.Les restaurants, cafés et installations sportives couvertes, qui étaient soumis au couvre-feu commercial, peuvent recevoir cette subvention sans avoir à fournir de documents prouvant la perte de revenus. Les salons de coiffure et les autres établissements qui ont subi une baisse de leurs chiffres d'affaires ont également droit à ces versements, même s'ils n'étaient pas contraints aux fermetures avancées.Enfin, les petites entreprises qui avaient déjà bénéficié d'une aide financière similaire peuvent également demander cette assistance.