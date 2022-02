Crise en Ukraine : aucune conséquence sur l’économie sud-coréenne pour le moment

Photo : YONHAP News

L’escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine affecte peu pour le moment l’économie sud-coréenne. Le vice-ministre des Finances a fait cette estimation ce matin lors d’une réunion d’urgence consacrée à ce conflit territorial.Selon Lee Eog-weon, le marché financier subit certaines conséquences, mais le taux de change entre le won et le dollar reste stable, et les exportations de ce mois-ci se portent plutôt bien, avec une hausse de 13,1 % jusqu’au 20 février.Le haut fonctionnaire a expliqué que concernant les chaînes d’approvisionnement, Séoul avait élargi le stock des articles dépendant de ces deux nations, et la plupart d’entre eux peuvent être importés d’un autre pays ou être produits localement. Et d’ajouter que le gouvernement sud-coréen s’était procuré assez de réserves d’énergie, comme le pétrole, échappant au risque de pénurie.Toujours d’après Lee, à propos des céréales, le blé pour l’alimentation animale et le maïs sont suffisants pour tenir jusqu’à juin et juillet respectivement.Le vice-ministre a tout de même évalué la difficulté de prévoir les retombées économiques en cas de conflit militaire de grande ampleur ou de mise en place de sanctions durcies.L’exécutif organisera désormais tous les jours une réunion interministérielle pour faire quotidiennement l’état des lieux de tous les secteurs, dont l’énergie et les finances, et pour prendre les mesures nécessaires.