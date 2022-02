BTS organise 4 concerts à Las Vegas en avril

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS donnera quatre concerts en présentiel en avril à Las Vegas, aux Etats-Unis.D’après l’annonce faite aujourd’hui par son agence Big Hit Entertainment, les représentations intitulées « BTS Permission To Dance On Stage - Las Vegas » auront lieu à l'Allegiant Stadium, les 8, 9, 15 et 16 avril prochains.Il s’agira de ses premiers concerts en quatre mois après ceux à Los Angeles en novembre et décembre derniers, qui ont rassemblé plus de 210 000 spectateurs.Les événements seront également diffusés sur un grand écran à la MGM Grand Garden Arena, près du stade, pour les fans qui n'auront pas pu se procurer un ticket. Le dernier show sera également diffusé en ligne.Avant ce grand rendez-vous, la cérémonie des Grammy Awards se déroulera le 3 avril. Le septuor est nommé dans la catégorie de la meilleure performance pop en duo ou groupe pour son tube « Butter ».