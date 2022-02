Crise en Ukraine : la moitié des entreprises sud-coréennes comptent arrêter leurs activités avec la Russie en cas de sanctions

Photo : KBS News

La crise ukrainienne fait planer l’incertitude sur l’économie sud-coréenne. Les Etats-Unis ont déclaré qu’en cas d’envahissement par la Russie de son pays voisin, ils interdiraient les transactions en dollar des banques russes.Dans ce contexte, la moitié des entreprises sud-coréennes envisagent de suspendre ou reporter leurs activités avec la Russie et l’Ukraine si Washington impose des sanctions à Moscou.Selon l'Association coréenne du commerce international (Kita), les entrepreneurs préfèrent tout arrêter, à l'instar des expériences de 2014, lors de l’annexion de la Crimée. A l’époque, les mesures restrictives américaines avaient fait dégringoler la valeur du rouble russe, ce qui avait gravement porté préjudice aux sociétés du pays du Matin clair.Si les USA serrent la vis dans l’industrie des semi-conducteurs, les dégâts sur les exportations des smartphones et des voitures sont inéluctables. Autre souci qui impacte tous les secteurs : la grimpée des prix des matériaux bruts. En l’espace de deux mois, le minerai de fer, l’aluminium et le soja ont déjà vu leurs frais exploser de 30 %.Le cours du pétrole brut a également flambé de 30 %, et par la suite, celui de l’essence a dépassé la barre de 1 800 wons le litre, soit 1,33 euro à Séoul. Cette forte hausse devrait être encore plus importante pour les articles fortement dépendants de l’importation russe tels que le naphta et le charbon.En cas de sanctions de Washington, le prix du baril devrait passer de 100 à 125 dollars, et il s’élèvera jusqu’à 150 dollars une fois l’approvisionnement du pétrole et du gaz russe suspendu. Cette situation est d’autant plus alarmante pour Séoul qui a essuyé un déficit commercial record, en raison du renchérissement des matières premières.Afin d’y faire face, le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie s'engage à fournir un soutien aux firmes locales, notamment en les aidant à accroitre leur stock et à trouver de nouveaux partenaires exportateurs.