Chung Eui-yong organise des entretiens bilatéraux avec ses homologues suédoise et bulgare

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong a rencontré son homologue suédoise Ann Linde, hier, à Paris, en marge du Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique. Ils sont convenus de relever d’un cran la coopération entre les deux pays dans les secteurs où ils excellent comme l’innovation des TIC, les technologies scientifiques et les startups.Chung a apprécié que Stockholm avait grandement contribué au processus de la paix dans la péninsule coréenne. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur collaboration en matière de sécurité.Le chef de la diplomatie sud-coréenne s'est ensuite entretenu avec son homologue bulgare, Teodora Genchovska. A cette occasion, il a préconisé l’attention de Sofia pour la participation des entreprises sud-coréennes à ses projets d’infrastructure, tels que la centrale de cogénération. Chung a aussi appelé au soutien de la candidature de Busan pour accueillir l’exposition universelle de 2030. Les deux ministres ont également échangé sur les circonstances mondiales, notamment la crise en Ukraine, et ont consenti à forger leur coopération sur la scène internationale.Par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères a manifesté son inquiétude sur la récente série de tirs de missiles de Pyongyang, lors d’une conférence de presse après le forum. Jean-Yves Le Drian a déclaré que son pays soutenait la dénucléarisation vérifiable et irréversible du pays communiste. Dans la foulée, il a souligné que force serait de faire pression sur la Corée du Nord par des sanctions pour l'amener à renoncer à ses projets nuisibles.