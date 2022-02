Lee Jae-myung attaque Yoon Suk-yeol, ce dernier sillonne les provinces de Jeolla

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, candidat à la présidentielle du Minjoo, parti au pouvoir a haussé le ton contre son rival Yoon Suk-yeol concernant l’affaire de Daejangdong. Dans une émission radio ce matin, il s'est déclaré convaincu que le prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP) constituait le personnage clé de ce scandale de corruption autour du projet d'aménagement résidentiel. Et d’ajouter que la traque des coupables doit être menée à tout prix.L’ancien gouverneur de Gyeonggi a ainsi contre-attaqué profitant d’un enregistrement vocal des responsables de la société de gestion d’actifs concernée mentionnant Yoon. Pour rappel, Lee est également soupçonné d’être impliqué dans ce dossier.Aujourd'hui et demain, le candidat du parti gouvernemental se déplacera dans les provinces de Chungcheong pour séduire l'électorat du centre du pays.Dans le camp d’en face, Yoon Suk-yeol s’est rendu au temple Gumin à Jeongeup dans la province de Jeolla du Nord, qui abrite les tablettes mémorielles des victimes de la révolte paysanne de Donghak. Pour lui, ce mouvement contre la corruption et l’exaction de la classe dirigeante rappelle que le pouvoir du pays appartient au peuple. Cet après-midi, il se dirigera vers Mokpo, sur la côte sud-ouest, pour souligner l’importance de la cohésion sociale, avant de visiter la maison natale de l’ex-président Kim Dae-jung.Quant à Sim Sang-jung du Parti de la justice, elle a déclaré que l’Etat devait gérer le budget destiné à assurer le droit à la mobilité des personnes en situation de handicap, actuellement sous le contrôle de différentes administrations locales.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple a promis le développement équilibré du territoire à Ulsan et à Pohang dans le sud-est du pays.