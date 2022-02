COVID-19 : la Corée du Sud autorise le vaccin Pfizer pour les enfants, le bilan quotidien explose

Photo : YONHAP News

L’Administration de la sécurité de l’alimentation et des médicaments (MFDS) a approuvé aujourd’hui l'utilisation du vaccin anti-COVID de Pfizer destinés aux enfants âgés de 5 à 11 ans.Le calendrier concret de la vaccination sera annoncé le mois prochain par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) en tenant compte du taux d’aggravation de la pandémie chez les plus jeunes et l’agenda de l’importation du sérum.De son côté, le bilan quotidien de contamination au COVID-19 a battu un nouveau record avec 171 452 ces dernières 24 heures, soit environ 70 000 de plus qu'hier. Le nombre de malades atteints de formes graves s’est élevé à 512, soit 32 de plus en un jour. 99 décès supplémentaires ont été recensés, ce qui porte le nombre total de victimes à 7 607.Dans ce contexte, le Premier ministre s’est voulu rassurant en expliquant, ce matin, que le nombre de décès ne représentait que 7,8 % de l’ensemble depuis l’éclatement de la pandémie, alors que près de la moitié des cas positifs accumulés depuis le début ont été identifiés ces 15 derniers jours. Kim Boo-kyum a ainsi conclu que la panique n’est pas de mise, avant d’ajouter que le gouvernement réformera la distanciation sociale actuelle dès qu’il sera capable de gérer de manière stable les patients dans un état critique et le nombre de décès.