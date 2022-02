La dénatalité s’accélère en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveau-nés a encore renouvelé son malheureux record. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), 260 500 bébés ont vu le jour l’an dernier, soit une baisse de 11 800 en glissement annuel. Le chiffre qui est tombé en dessous des 400 000 en 2017, a encore reculé à moins de 300 000 en seulement trois ans, et continue sa dégringolade. Le taux de fécondité s’est, lui, établi à 0,81, le niveau le plus bas parmi les pays de l’OCDE.Alors que les sud-Coréens procréent de moins en moins, le nombre de décès est en progression. Il s’est élevé à 317 800, un record jamais atteint. Le pays du Matin clair a connu une diminution naturelle de 57 300 personnes. Le solde naturel est devenu négatif à partir de 2020, et depuis, la perte s’est accrue de plus de 20 000. Le Kostat prévoit la poursuite de cette tendance, compte tenu de la régression continue des naissances ainsi que du vieillissement de la population.Par ailleurs, les jeunes reportent de plus en plus leur projet de devenir parents. L'âge moyen de l'accouchement était de 33,4 ans, soit 0,2 an de plus qu’il y a un an, tandis que le nombre de mères de 20 à 29 ans a baissé de 10 %. Le nombre d’enfants nés pendant les deux premières années après le mariage de leurs parents a reculé de 10 %, mais ceux mis au monde au moins cinq ans plus tard ont grimpé de 1,8 %. Alors que la pandémie de COVID-19 repousse l’union matrimoniale des jeunes couples, le rythme de la décroissance démographique ne semble pour le moment pas ralentir.