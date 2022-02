Travail forcé : les victimes se voient annuler leur demande de dédommagement

Photo : YONHAP News

La Cour du district central de Séoul a encore rejeté ce matin la demande de dédommagement des victimes exploitées par les entreprises japonaises pendant la Seconde guerre mondiale.En avril 2019, Kim et Park ont porté plainte respectivement contre Mitsubishi Heavy Industries et Kumagai Gumi. Kim et le père de Park étaient forcés d’y travailler, et le second est même décédé sur place. Ils ont réclamé une indemnisation de 100 millions de wons, l’équivalent de 74 000 euros pour les préjudices moraux causés par les deux firmes nipponnes.L’enjeu était de déterminer si le droit de revendication des réparations était encore valable. Sa prescription expire trois ans après que les victimes prennent conscience des dégâts subis.Le tribunal a estimé alors que ce moment était en 2012 lorsque la Cour suprême a déclaré pour la première fois que le traité de 1965 entre Séoul et Tokyo n’annule pas le droit des victimes du travail forcé à revendiquer leur dédommagement. Néanmoins, cette affaire a été cassée et renvoyée à la plus haute juridiction qui n’a confirmé ce verdict qu’en 2018, d’où la complication du dossier.Les parties plaignantes prévoient de faire un appel du jugement.