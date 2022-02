Succès des tirs d'essai du missile intercepteur sud-coréen L-SAM

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a testé avec succès l'intercepteur sol-air de longue portée baptisé L-SAM, un élément clé de son système de défense anti-missile en cours de développement.Selon les autorités militaires, les lancements ont été réalisés hier sur un pas de tir à Taean dans la province de Chungcheong du Sud sous la supervision de l'Agence nationale pour le développement de la défense (ADD).Durant ces tirs d'expérimentation organisés pour vérifier la capacité en vol, la performance des engins s'est avérée conforme à l'altitude et à la distance programmées.Ces missiles sol-air sont destinés à contrer les menaces balistiques ou abattre les avions ennemis entrant à des altitudes de 40 à 70 km. Une fois leur développement terminé en 2024, ils seront déployés trois ans plus tard.Les missiles L-SAM, version sud-coréenne du Dôme de fer, complétera le dispositif de défense anti-missile du pays du Matin clair, avec PAC-3 et Cheongung II, des missiles sol-air de moyenne portée d'une part, et avec le THAAD, le bouclier anti-missile américain à haute altitude d'autre part.L'ADD a également réussi hier à lancer, à titre d’essai, un missile de défense de basse altitude (LAMD). Cette variante améliorée de Haegung, en opération à une hauteur de 10 km, est conçue pour intercepter des obus de longue portée ainsi que des missiles balistiques de courte portée de la Corée du Nord.