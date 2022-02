L’OMS désigne la Corée du Sud comme le centre global de formation en biotechnologie

Photo : KBS News

La Corée du Sud deviendra le hub mondial de la formation et d'entraînement relatifs à la production des produits biomédicaux et des vaccins. C'est ce qu'a annoncé hier l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).En effet, depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, l'OMS a lancé le projet de formation des ressources humaines en la matière destiné aux pays en développement, pour pallier les inégalités vaccinales dans le monde.Dans ce cadre, le pays du Matin clair vient d'être désigné comme le pôle mondial en bioproduction, au vu de ses capacités de production de vaccins et ses infrastructures de l'éducation.La Corée du Sud est le 2e fabricant de produits biomédicaux grâce à ses entreprises spécialisées, dont Samsung Biologics, Celltrion, SK Bioscience. Elle a été déjà choisie pour la confection en consignation de cinq vaccins anti-COVID, dont AstraZeneca et Moderna, entre autres. Le développement de ses propres sérums est d'ailleurs en cours.De son côté, suite au sommet en mai dernier entre le président Moon Jae-in et son homologue américain Joe Biden, Séoul avait poursuivi ses efforts pour participer au projet de l'OMS. Pour répondre à la désignation de l'institution internationale, il agrandira les sites d'entraînement situés à Songdo près de la ville d'Incheon et à Osong dans la province de Chungcheong du Nord, et aménagera deux centres de formation tout comme des sites d'entraînement supplémentaires.Pour cette année, 370 stagiaires suivront la formation dès juillet, dont 60 venus des pays d'Asie-Pacifique, subventionnés par la Banque asiatique de développement (BAD), et 150 sud-coréens. Le nombre de stagiaires atteindra 2 000 en 2025.Le chef de l'Etat s'est félicité de la décision de l'OMS, en soulignant que l'excellence de la Corée du Sud en biomédecine et en formation a été reconnue par la communauté internationale. Moon Jae-in s'attend à ce que le pays contribue à réduire les inégalités dans la distribution des vaccins.