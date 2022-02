COVID-19 : suspension du passe vaccinal pour les moins de 60 ans à Daegu

Photo : YONHAP News

Le tribunal régional de Daegu a autorisé la suspension de 30 jours du passe vaccinal dans cette ville pour les moins de 60 ans qui souhaitent se rendre dans un café ou un restaurant. Il s'agit de la première cessation dans le pays pour cette tranche d'âge.Pour soutenir sa décision, la Cour a expliqué que ce sésame obligatoire dont les intérêts publics sont reconnus, était pourtant susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des non-vaccinés. Et d'ajouter que son effet réel était discutable notamment auprès des jeunes dont le taux de décès ou celui de formes graves sont peu élevés.La municipalité de Daegu a annoncé qu'elle respectait la décision du tribunal et examinerait un possible appel.Pour rappel : environ 300 habitants de cette ville située dans la province de Gyeongsang du Nord, au sud-est du pays, ont déposé le 24 janvier dernier une action en justice contre le passe vaccinal. Ils réclament l'annulation de l'avis administratif sur cette obligation et la suspension de ce dispositif.