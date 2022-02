Le Pentagone commente le soutien de Séoul à l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Pentagone a annoncé « prêter attention » au soutien à l’Ukraine, confirmé par la Corée du Sud. C’est son porte-parole qui a fait cette remarque hier lors d’un point de presse.Questionné sur l’éventuelle conséquence de la crise russo-ukrainienne sur la péninsule coréenne, John Kirby s’est pourtant montré prudent, refusant toutes suppositions. Il s’est borné à dire que l’engagement de Washington envers la défense de la Corée du Sud n’a pas changé.Dans un communiqué publié mardi par son porte-parole, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé sa « grave préoccupation » sur l’escalade des tensions entre Moscou et Kiev et son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine. Et d’appeler en même temps les protagonistes à trouver une solution pacifique tout en respectant le protocole de Minsk et le droit international.