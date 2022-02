Importants investissements publics et privés dans les véhicules propres, les semi-conducteurs et la biosanté

Photo : YONHAP News

Les voitures à gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à gaz naturel comprimé (GNC) ne seront plus classées à partir de 2024 dans la catégorie des véhicules propres, qui produisent peu ou pas d'émissions polluantes. Les voitures hybrides seront concernées elles aussi dès 2025 ou 2026.Les aides financières à l'achat ou les mesures fiscales incitatives seront désormais concentrées sur les voitures électriques ou à hydrogène. Mais dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et compte tenu de la compétitivité des prix, le soutien financier sera maintenu pour les fabricants des pièces destinées aux véhicules GPL ou GNC.C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui Hong Nam-ki, le vice-Premier ministre à l'Economie, lors de la 19e réunion sur les trois secteurs innovants que sont les véhicules du futur, la biosanté et les semi-conducteurs non-mémoires.L'exemption de la taxe sur la consommation des véhicules hybrides, électriques et à hydrogène, dont l'application est initialement prévue jusqu'à la fin de cette année, sera maintenue pour deux ou trois ans à venir. Quant aux infrastructures consacrées aux voitures autonomes, le système de circulation intelligent sera mis en place pour les autoroutes alors que les cartes détaillées en 3D seront fabriquées pour les routes régionales.Pour les semi-conducteurs, le développement de ceux de puissance ou d'intelligence artificielle sera accéléré et la formation de plus 16 000 spécialistes en la matière sera réalisée. Concernant la promotion des services de santé numériques basés sur les données, la mise au point des dispositifs de soins ou de diagnostic numériques sera soutenue sur le plan financier tout comme juridique.Le gouvernement ne manquera pas non plus de soutenir le secteur privé qui injectera cette année 66 000 milliards de wons, soit un peu plus de 48,8 milliards d'euros, dans les équipements destinés à ces trois secteurs stratégiques. Hong Nam-ki a expliqué que la concurrence mondiale actuelle devenue plus intense demande des réponses plus actives au gouvernement, qui s'engage donc à créer un écosystème coopératif entre les entreprises, voire les industries.