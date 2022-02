Conflit Moscou-Kiev : Séoul prêt à aider les entreprises sur place

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a tenu aujourd’hui une nouvelle réunion interministérielle consacrée au commerce extérieur. Le conflit entre Moscou et Kiev a été au cœur des discussions.Les participants se sont alors penchés sur les mesures à prendre face à la situation. Avant d’entrer dans le vif du sujet, ils ont appris que 43 salariés des 13 entreprises sud-coréennes implantées en Ukraine avaient tous été évacués et qu’un réseau de liaison d’urgence avait lui aussi été établi entre Séoul et environ 120 firmes du pays du Matin clair présentes en Russie.Pour l’instant, les conséquences de la crise sur les sociétés installées dans les deux Etats et sur celles qui y exportent sont limitées. Elles comptent alors poursuivre leur activité, qui pourrait pourtant être menacée en cas d’aggravation des tensions.Le ministre délégué au Commerce extérieur Yeo Han-koo, qui a présidé la conférence, a alors souligné que l’exécutif ferait de son mieux pour résoudre les difficultés auxquelles seront confortées ces compagnies et qu’il scruterait de très près l’évolution de la situation.Les discussions ont également porté sur des mesures complémentaires de soutien à l’adhésion au Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Séoul entend postuler en avril pour rejoindre cet accord de libre-échange, qui rassemble 11 nations d’Asie-Pacifique.Autres sujets abordés, ils concernent le futur Cadre économique de l’Indopacifique (IPEF) et l'accord de partenariat sur l'économie numérique (DEPA).