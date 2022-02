Particules fines : suspension de 17 centrales à charbon

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Environnement met en place une série de mesures de lutte contre les particules fines. Elle sera appliquée à partir de demain jusqu'au 31 mars.Parmi les 53 centrales à charbon, 17 seront à l'arrêt et ce chiffre pourrait monter jusqu’à 26. Les 36 restantes seront mis en service à 80 % de leurs capacités maximales.De plus, 54 sites de production émetteurs de plus de 30 tonnes de polluants atmosphériques seront contrôlés, au moins une fois par semaine.La collecte des déchets agricoles tels que les détritus plastiques sera effectuée trois ou quatre fois par semaine, contre une ou deux actuellement. Le nombre de points de contrôle des véhicules produisant d’importantes émissions de substances polluantes aériennes passera de 550 à 1 200.Pour réduire les nouvelles immatriculations au diesel, le ministère a décidé de réduire drastiquement le soutien financier à leur achat, mais les acheteurs de voitures électriques ou à hydrogène bénéficieront d’une rallonge de subvention de 500 000 wons, soit 370 euros.