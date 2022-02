Séoul se ralliera aux sanctions contre Moscou en cas de guerre totale avec l’Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se ralliera aux sanctions des Occidentaux contre la Russie, si celle-ci lance une guerre totale contre l’Ukraine. Une annonce faite aujourd’hui par son ministère des Affaires étrangères.La diplomatie sud-coréenne a précisé que l’offensive russe semblant imminente, le gouvernement est en étroite consultation avec plusieurs pays, notamment avec les Etats-Unis sur la réponse à donner. Et d’ajouter qu’en cas d’attaque radicale en dépit des mises en garde répétées de la communauté internationale, Séoul n’aura pas d’autre choix que de suivre, lui aussi, les mesures punitives contre Moscou, comme l’embargo commercial.Selon le ministère, l’exécutif étudiera dans le même temps tous les moyens possibles en vue de minimiser les préjudices que cette option pourrait causer à l’économie et aux entreprises sud-coréennes.Dans ce contexte, la Cheongwadae a de nouveau convoqué aujourd’hui son Conseil de sécurité nationale (NSC) pour faire le point sur la situation. Ses membres présents à la réunion ont manifesté leur grave inquiétude à l’opération militaire russe en Ukraine et vérifié également les mesures visant à assurer la sécurité des firmes et des citoyens nationaux sur place.A ce jour, 64 ressortissants se trouvent toujours dans le pays européen. Le NSC a annoncé que 36 d’entre eux partiraient dans les prochains jours.