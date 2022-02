Ukraine : l’ambassade sud-coréenne prépare ses ressortissants au pire

Photo : YONHAP News

L’ambassade de Corée du Sud à Kiev prépare ses ressortissants toujours présents en Ukraine au pire des scénarios. Hier vers 22h, heure locale, elle a posté sur son site web une annonce d’urgence à leur attention, en jugeant que la situation est extrêmement grave et que le risque d’invasion russe est très élevé.La mission diplomatique y précise que les personnels de l’ambassade et du consulat de Russie en Ukraine sont tous rentrés et que les diplomates de plusieurs autres pays ont eux aussi quitté précipitamment Kiev. Et d’ajouter que les citoyens sud-coréens sur place sont priés de se tenir prêts à se réfugier rapidement dans une zone ou un lieu sûrs et de rester joignables.Le ministère des Affaires étrangères a émis le 13 février une alerte maximale pour interdire tout voyage en Ukraine. Cela dit, 64 sud-Coréens y sont toujours, sans compter ceux résidant en Crimée et les employés de leur ambassade. 27 d’entre eux n’entendent pas plier bagage.