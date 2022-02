COVID-19 : plus de 170 000 cas positifs pour le 2e jour de suite

Photo : YONHAP News

170 016 nouveaux cas de COVID-19, 69 patients supplémentaires en soins intensifs et 82 nouveaux décès ont été recensés ces dernières 24 heures.La contamination est en hausse chez les enfants de moins de neuf ans, tous non-vaccinés, inquiétant grandement le gouvernement. Hier, ils représentaient près de 14 % de l’ensemble des malades. Aujourd’hui, parmi eux, deux décès additionnels sont à déplorer. Face à une telle situation, l'exécutif envisage de déterminer le mois prochain le calendrier vaccinal pour les 5-11 ans.Quant au taux de létalité, il poursuit sa tendance baissière et s'établit à 0,31 %. On comptabilise désormais plus de 580 000 malades qui se soignent à leur domicile. Et les lits d’hospitalisation sont occupés à 39 %.Précédemment, les autorités sanitaires avaient prévu que le cap des 170 000 contaminés arriverait à la fin février, une estimation en avance d’une semaine.Par ailleurs, un total de 295 000 doses de vaccin Novavax, localement produit, sont sorties aujourd’hui de l’usine d’Andong dans le sud-est du pays. Leur administration débutera le 7 mars.