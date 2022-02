La Banque de Corée maintient son taux directeur à 1,25 %

Photo : YONHAP News

Après les relèvements d’un quart de point, respectivement en novembre et en janvier derniers, la Banque de Corée (BOK) a décidé de maintenir aujourd’hui son principal taux directeur, à 1,25 %.La banque centrale aurait pris une telle décision en considération de l’emballement des contaminations au COVID-19. A cela s’ajouterait sa préoccupation à l’égard de la troisième hausse consécutive. Mais elle envisagerait de bientôt remonter son taux d’intérêt.A contrario, l’institution a revu à la hausse ses prévisions des prix à la consommation pour cette année. Elle s’attend désormais à une inflation encore plus forte que prévu, accélérant à 3,1 %, contre 2 % estimés auparavant. Il s’agit de son évaluation la plus élevée depuis dix ans.L’inquiétude grandit quant au risque du prolongement de l’inflation dans le sillage de la flambée des cours du pétrole et des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement dus à la crise en Ukraine.En outre, la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever ses taux directeurs dès mars. De quoi amener la BOK à lui emboiter le pas le mois suivant.En ce qui concerne les perspectives de croissance économique pour l’année, la Banque de Corée prévoit son indice aux alentours de 3 %, son pronostic initial. Cet optimisme s’est appuyé sur l’embellie des exportations et de la consommation privée.