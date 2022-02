Photo : YONHAP News

Dans le sillage de l'attaque militaire russe en Ukraine, les indices boursiers sud-coréens ont lourdement chuté. Le Kospi et le Kosdaq ne profitent pas de leur bonne journée d'hier et dégringolent respectivement de 2,60 % à 2 648,80 points et de 3,32 % à 848,21 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 352,58 wons (+0,59 won) et le dollar américain 1 202,40 wons (+8,8 wons).