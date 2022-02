Moon Jae-in regrette l'opération militaire russe en Ukraine et confirme son intention de se joindre aux sanctions mondiales

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que Séoul se joindrait aux sanctions internationales contre la Russie suite à son invasion militaire en Ukraine.Selon son premier secrétaire à la communication avec les citoyens Park Soo-hyun, Moon Jae-in a tenu ces propos cet après-midi, suite aux informations délivrées par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon.Le chef de l’Etat a exprimé ses regrets face à l'offensive armée russe contre son voisin malgré les avertissements continus et les efforts diplomatiques de la communauté internationale. Il a réaffirmé que tout recours à la force pouvant entraîner la perte de vies innocentes ne pourrait être justifiée et que la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays devraient être garanties.Moon a souligné que ce type de conflits devraient être résolus par le dialogue ou des négociations, et non pas par une guerre. Avant d’ajouter que la Corée du Sud, en tant que membre de la communauté internationale, soutiendra et s'alignera sur les efforts internationaux, y compris des sanctions économiques.Le dirigeant a également exhorté les responsables concernés à mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des ressortissants sud-coréens sur place et minimiser l'impact du conflit russo-ukrainien sur les entreprises du pays du Matin clair.Pour rappel, plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine a déclaré le lancement d'une « opération militaire spéciale » dans l'est de l'Ukraine, ce qui pourrait être le début d'une guerre en Europe.