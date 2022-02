Wianbu : décès d’une nouvelle survivante dans l’anonymat

Photo : YONHAP News

L’une des dernières « wianbu » survivantes est décédée, a annoncé hier le ministère chargé des victimes du système d’esclavage sexuel mis en place par l’armée nippone durant la Seconde guerre mondiale.Selon ce dernier, elle s’est éteinte le 17 février. Mais sa famille ne lui a fait part de sa disparition qu’après ses funérailles et a demandé de garder l’anonymat de la défunte.La ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille, Chung Young-ai, a exprimé sa tristesse et son émotion. Elle en a profité pour promettre de renforcer le soutien politique pour le bien-être et la santé des rescapées de l’enfer de la conquête impériale japonaise. Sans oublier d’évoquer les projets visant à leur permettre de retrouver leur honneur et leur dignité, gravement atteints.Le gouvernement ne comptabilise désormais que 12 anciennes femmes de réconfort déclarées, en vie.