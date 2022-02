Arrivée du nouvel ambassadeur ukrainien à Séoul

Photo : YONHAP News

Alors que l’Ukraine est en plein chaos suite à l’opération militaire russe, son nouvel ambassadeur en Corée du Sud vient de prendre officiellement ses fonctions.Hier, Dmytro Ponomarenko s’est rendu au siège du ministère des Affaires étrangères sur l’avenue de Sejongno à Séoul, où il a présenté la copie de sa lettre de créance.En principe, lorsqu’un chef d’une mission diplomatique arrive à sa destination, il est amené à remettre d’abord au gouvernement du pays hôte une copie de sa lettre de créance, délivrée au préalable par son chef de l’État, avant de pouvoir entamer ses activités. Plus tard, il doit présenter l’original de ce document officiel au dirigeant du pays d’accueil.Le nouvel ambassadeur ukrainien devrait informer Séoul de la position de Kiev et discuter des prochaines mesures de coopération dans ce contexte militaire difficile après l’invasion armée russe hier.Ponomarenko a occupé plusieurs postes diplomatiques clés de son pays. En effet, il a été le chef du Bureau du commerce en Chine, le chef adjoint de la direction générale de la coopération économique au ministère des Affaires étrangères et le consul général à Shanghai.