La Corée du Sud a décidé d’accorder une aide humanitaire d’une valeur de 300 000 dollars aux trois pays d’Afrique australe, lourdement touchés fin janvier par la tempête tropicale Ana : Madagascar, le Malawi et le Mozambique. Une annonce faite hier par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.La catastrophe a fait plus de 176 morts et près de 360 000 sans abri.Séoul souhaite que les habitants des zones sinistrées des trois nations se reconstruisent rapidement.