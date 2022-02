Guerre en Ukraine : les sanctions anti-Moscou de Washington auront un impact sur la péninsule sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L’Ukraine est en proie à l’invasion par l’armée russe. Dès le premier jour, les Etats-Unis ont annoncé une série de sanctions économiques et de restrictions des exportations à l’encontre de la Russie.Le département du Commerce américain a publié hier un communiqué de presse en ce sens. Selon lui, les mesures punitives vont cibler la défense, l’aérospatial et le domaine maritime, et il s’agit plus concrètement d’imposer un blocage total sur les semi-conducteurs, l’informatique, les télécommunications, les équipements de la sécurité informatique, et dans les domaines des lasers et des capteurs, entre autres.Pour cela, Washington a décidé d’appliquer le dispositif dit « Foreign Direct Product Rule » (FDPR). Celui-ci consiste à interdire aux entreprises étrangères d’exporter vers l’entité ou le pays ciblé(e) tous les produits qu’elles ont fabriqués en utilisant des conceptions, des logiciels, du matériel et des outils américains en question, à moins qu’elles obtiennent une approbation préalable des Etats-Unis.Cette mesure devrait avoir des retombées négatives sur les exportations sud-coréennes à destination de la Russie notamment dans les domaines du semi-conducteur, de l’automobile et des produits électroménagers. Par ailleurs, un peu plus tôt, le président Moon Jae-in a déclaré que la Corée du Sud s’alignerait sur les efforts de la communauté internationale, y compris les sanctions économiques anti-Moscou, pour régler la crise ukrainienne.La guerre en Ukraine fait planer l’escalade des tensions sur la péninsule coréenne, avec le spectre de la guerre froide dans tous les esprits. Washington va serrer l’étau autour de Moscou avec leurs pays alliés. En réponse, la Russie a de fortes chances de se rapprocher des nations en conflit avec les Etats-Unis.Cette crise risque d’exacerber la confrontation de deux camps : Séoul-Washington-Tokyo, d’un côté, et Pyongyang-Pékin-Moscou, de l’autre. La Corée du Nord pourrait en profiter pour accélérer le développement de ses programmes balistique et nucléaire. Par ailleurs, le choix de Kiev devrait servir de contre-exemple au régime de Kim Jong-un de sorte que celui-ci s’accroche davantage à sa défense nucléaire. L’Ukraine a accepté le retrait de ses armes atomiques héritées de l’URSS en contrepartie de la garantie de son régime. Finalement, elle n’a pas eu la protection escomptée.