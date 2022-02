Freedom House : la liberté recule en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La situation s’est encore dégradée en Corée du Nord dans le sillage de l’épidémie de coronavirus, selon le rapport annuel 2022 sur la « liberté dans le monde », récemment publié par l'ONG américaine Freedom House.Cette organisation évalue les pays de la planète en fonction de plusieurs éléments de droits politiques et de libertés civiles. Et chaque Etat est noté sur une échelle de 0 à 100.Or, le royaume ermite est l’une des nations les moins bien classées, avec un indice de 3 points, comme c’est le cas chaque année depuis 1973, année où l’ONG a commencé à rédiger le document. Derrière lui viennent le Turkménistan (2 points), le Soudan du Sud et la Syrie (tous deux 1 point).Dans une interview avec la radio américaine RFA, Manisha Vepa, chercheuse de Freedom House, a précisé que les autorités nord-coréennes avaient contrôlé tous les déplacements des habitants sous prétexte du COVID-19, et qu’elles n’avaient pas non plus fourni d’informations transparentes sur la situation sanitaire liée à la pandémie.Quant à la Corée du Sud, avec un score de 83 points, elle s’est vu attribuer la même note que les Etats-Unis, les Samoa américaines et la Roumanie.