COVID-19 : le bilan quotidien sous les 170 000 et élargissement de la surveillance passive

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation fulgurante du variant Omicron, la Corée du Sud a recensé 165 890 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures, y compris 141 cas importés. Ainsi, elle constate une légère baisse, après deux jours à plus de 170 000 contaminations.94 nouveaux décès sont à déplorer pour totaliser 7 783 morts, ce qui porte le taux de létalité à 0,29 %. Quant au nombre de malades de formes graves, il s’établit à 655, soit une hausse de 74 en un jour. Les lits en soins intensifs sont occupés à 40 %. Dans tout le pays, plus de 650 000 patients se soignent à leur domicile.Dans ce contexte, le Premier ministre a estimé ce matin que la Corée du Sud devrait observer le pic épidémique à la mi-mars avec environ 250 000 nouveaux cas par jour, même s’il est difficile de le prédire avec précision. Kim Boo-kyum a souligné de nouveau que le pays assure une grande stabilité en termes de nombre de cas graves, de celui de décès et du taux de lits disponibles, par rapport à d’autres nations qui ont traversé une situation similaire.Le chef du gouvernement a annoncé que tous les membres de la famille d’une personne contaminée seraient désormais mis en surveillance passive, ce afin d’alléger les charges des personnels en première ligne de la lutte sanitaire contre la pandémie. Jusqu’à présent, seuls les entièrement vaccinés ont été mis en surveillance passive pour effectuer l’auto-monitoring et alerter les autorités en cas de symptômes suspects, tandis que les autres doivent se soumettre à un confinement de sept jours.