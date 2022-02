BTS : « Global Recording Artist » de l’IFPI pour la 2e année de suite

Photo : YONHAP News

BTS enchaîne les récompenses. Cette fois, le célébrissime boys band sud-coréen est couronné du titre de « Global Recording Artist 2021» décerné chaque année depuis 2013 par la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI). Avec pour but de désigner le plus gros vendeur de disques sur le marché international de la musique enregistrée.Le septuor a remporté cette distinction pour la deuxième année consécutive, après avoir occupé la deuxième place du classement en 2018 et la septième en 2019. L'année dernière, il a été le premier artiste asiatique et non-anglophone à avoir décroché cette récompense.De fait, en 2021, le groupe s’est hissé en tête du prestigieux Billboard 100, avec son tube « Butter » pendant un total de dix semaines. Deux de ses autres singles « Permission to Dance » et « My Universe », réalisé en collaboration avec le fameux groupe britannique Coldplay, ont eux aussi conquis le sommet de ce classement.En outre, les Bangtan Boys sont devenus les premiers artistes étrangers à avoir dominé le palmarès annuel japonais d'Oricon. Cela n’était jamais arrivé en 37 ans.L’IFPI a salué aujourd’hui la créativité, les efforts sincères et la volonté des sept garçons toujours en quête du meilleur pour promouvoir la musique.A noter aussi qu’un autre groupe de k-pop, Seventeen, est classé à la neuvième position du classement de cette référence dans le domaine musical.