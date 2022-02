Guerre en Ukraine : Séoul n’imposera pas ses propres sanctions contre Moscou

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne prendra pas l’initiative d’exiger des mesures punitives contre la Russie, suite à son invasion militaire en Ukraine. C’est ce qu’a réaffirmé la Cheongwadae.Le premier secrétaire à la communication avec les citoyens auprès du président Moon Jae-in a tenu ces propos ce matin dans une émission de la station de radio publique TBS. Park Soo-hyun a déclaré comme suit : « Nous vivons dans une ère où tous les dossiers mondiaux sont connectés tels que les chaînes d’approvisionnement, ce qui nous empêche de faire cavalier seul ».Selon l’officiel de la Maison bleue, si les Etats-Unis et l’Europe imposent des sanctions à la Russie, la Corée du Sud s’y ralliera, notamment dans les domaines où celle-ci est inévitablement impliquée. Le pays du Matin clair s’alignera également sur les efforts de la communauté internationale en tant que membre.Le palais présidentiel réitère donc la position de son ministère des Affaires étrangères exprimée hier. Dans ce contexte où la situation géopolitique dégénère et devient très imprévisible, Séoul a ainsi affiché sa volonté de privilégier l’alliance sud-coréano-américaine et se mettre en phase avec Washington.Par ailleurs, la Cheongwadae a convoqué hier le Conseil de sécurité nationale (NSC) pour débattre du conflit russo-ukrainien. Elle a annoncé que le gouvernement renforcerait la cellule de crise qui restera active 24h sur 24 pour protéger ses ressortissants et ses entreprises.