NEC : un député engrange en moyenne 135 millions de wons de dons en 2021

Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC) a rendu public aujourd’hui le montant des dons effectués l’an dernier aux partis politiques et aux parlementaires.Selon cette liste, en 2021, les députés ont récolté environ 40 milliards de wons, soit une baisse de 13 milliards par rapport à 2020, année des législatives générales.Autrement dit, un élu en a recueilli en moyenne 135 millions, 44 millions de moins que l’année précédente. Sachez qu’il peut recevoir jusqu’à 150 millions de wons par an lors des années sans élection et faire doubler cette somme quand un scrutin a lieu.Parmi les premiers collecteurs de ce fonds politique légal figurent quatre députés du Minjoo, le parti au pouvoir, et un membre du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition.S’agissant du financement privé aux formations politiques, son montant est supérieur à 5 milliards de wons. Le PPP en est le plus gros bénéficiaire, avec environ 1,4 milliard. A la surprise générale, la majorité présidentielle n’arrive qu’à la cinquième position.