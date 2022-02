Guerre en Ukraine : Moon Jae-in ordonne d’anticiper les répercussions économiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République se préoccupe des ondes de choc économiques de l’invasion russe en Ukraine. Il a ordonné à son gouvernement de suivre de près l’évolution de la situation à travers une task-force dédiée à ce dossier et de prendre des mesures nécessaires de façon préventive.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, Park Kyung-mee, Moon Jae-in a tenu ces propos lors d’une réunion avec ses conseillers organisée aujourd’hui.La task-force tiendra un rassemblement quotidien pour suivre en temps réel l’évolution de la guerre en Ukraine et faire preuve d’une grande et permanente réactivité. Aujourd’hui, il a estimé que le conflit russo-ukrainien aura des impacts limités à court terme, compte tenu du volume commercial avec Kiev, les stocks de matières premières, et les marchés conclus, entre autres.Le gouvernement s’activera pour aider les entreprises sud-coréennes qui auront subi des dégâts collatéraux lors de ce conflit armé. C’est ce qu’a annoncé ce matin le vice-Premier ministre à l'Economie, Hong Nam-ki, lors d’une séance interministérielle sur les impacts de cette crise sur l’économie nationale.A cette occasion, l’exécutif s’est penché sur les difficultés endurées par les sociétés installées en Russie, et il activera le guichet réservé aux exportateurs-importateurs et celui aux affaires russes.Par ailleurs, le gouvernement a discuté de la contribution du pays aux sanctions économiques et aux restrictions d’exportations contre Moscou, imposées par la communauté internationale. Plus concrètement, il a annoncé une aide d’urgence financière de 2 000 milliards de wons, soit 1,48 milliard d’euros, au bénéfice des entreprises sud-coréennes victimes de ces mesures punitives. Il a prévu également de prolonger les échéances des crédits-exports et de verser les indemnités d’assurance en la matière.