Séoul et Washington sur la même longueur d’onde pour punir l’invasion russe en Ukraine

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères et la sous-secrétaire d’Etat américaine ont eu aujourd’hui un échange téléphonique pour condamner l’attaque militaire de la Russie sur l’Ukraine et partager leur intention conjointe d’y faire face.Selon le ministère sud-coréen, Choi Jong-kun et Wendy Sherman ont fermement critiqué l’invasion armée de l’Ukraine par Moscou et exhorté à son arrêt immédiat. Les deux parties ont également réaffirmé leur soutien indéfectible à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance du pays européen.Choi a souligné qu’une solution pacifique et décisive telle que des sanctions économiques est nécessaire et que la Corée du Sud s’y joindrait activement en assumant sa responsabilité en tant que membre de la communauté internationale.Sherman, de son côté, a publié un communiqué de presse et a exprimé sa gratitude pour un engagement ferme dans la coopération étroite sur la situation actuelle.La haute diplomate américaine a également ajouté que la guerre planifiée par le président russe Vladimir Poutine constituait une attaque inutile, ciblant la paix et la sécurité mondiales.