Restitution partielle des bases américaines aux autorités sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis rendront à la Corée du Sud de nouvelles parcelles de leurs bases militaires installées dans le quartier de Yongsan à Séoul et à Uijeongbu, dans la province de Gyeonggi.Le gouvernement sud-coréen a déclaré aujourd’hui que les deux pays alliés ont convenu de cette restitution suite aux concertations menées entre les co-présidents de l’accord sur le statut des forces américaines en Corée (SOFA).Selon l’annonce, l’armée américaine rétrocède un terrain de 165 000 m2 de la base d'Yongsan dès aujourd’hui, et il rendra au premier semestre des parcelles supplémentaires qui représentent un quart de la superficie de ce site.Par ailleurs, les GI's quitteront le Camp Red Cloud, large de 830 000 m2, et la station de pompage d’eau étendue sur 1 000 m2 dans le Camp Stanley, tous situés à Uijeongbu.Séoul et Washington se sont engagés à continuer leurs discussions sur les mesures à prendre pour dépolluer ces emplacements et pour y renforcer la gestion environnementale, entre autres.